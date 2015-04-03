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حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 3/4/2015

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حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 3/4/2015 حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 3/4/2015
العدل والقدرة على الفصل بين الناس فى المنازعات واتخاذ القرارات من أهم صفات هذا البرج التى تميزه عن غيره من الأبراج، وبالنسبة لحظهم اليوم تقول "ماغى فرح" سيمرون بيوم صعب لكن سيحصدوا تقديرا ماديا يجعلهم يعيدون ترتيباتهم ويشعرون بتحسن نفسى كبير.

توقعات "ماغى فرح" لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية


>سيوضعون فى موقف حسم يحتاج إلى قرار واضح وصريح منهم، يجب أن يتصرفوا فيه بحكمة كبيرة كعاداتهم، لأن هذا القرار سيتوقف عليه ثقة الناس بهم وبقدراتهم على العدل والمساواة بينهم، لذلك تمهل اليوم قبل اتخاذ أى قرار.

توقعات "ماغى" لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية


>الحب سيكون مجردا لهم وسيدفعهم نحو اتخاذ قراراتهم الصحيحة.

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مصر 365

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