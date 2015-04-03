ضبط شركة سياحة بأسوان تزاول النشاط بدون تراخيص

تمكنت شرطة السياحة والآثار بأسوان، من ضبط شركة سياحة؛ تزاول نشاطها دون تراخيص وكان ذلك بناء على معلومات وردت للعقيد أبو الحجاج كمال رئيس مباحث السياحة والآثاربأسوان، تفيد بمزواله شركة سياحة تيسير أعمال الحج والعمرة والأعمال السياحية دون ترخيص .

وقامت قوة أمنية من مباحث السياحة والأثار برئاسة الرائد محمد خلف بشرطة السياحة والآثار بمداهمه مقر الشركة بشارع السماددائرة قسم ثان أسوان عقب إجراء التحريات اللازمة، وتقنين الإجراءات.

حيث تمكنت من ضبط سيد. أ. ع.ع 56 سنة مدير الشركة .وقامت الشرطه بتفتيش الشركه وتم العثور على الأوراق الدالة على مزاولة الأعمال السياحية وتسفير رحلات الحج والعمرة كاملة دون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم للواقعه وجار العرض على النيابة.