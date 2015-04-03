بالفيديو..إسلام بحيري:مستعد لمناظرة الأزهر بشيخه..ولم أهرب من برنامج «90 دقيقة»

نفي الإعلامي إسلام البحيري، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور أن يكون قد قبل مناظرة الشيخ محمد السعيد، موضحًا: رحبت فقط بمناظرة أي شخص في أي زمان ومكان، لكن لم أقل قبلت مناظرة غدًا، وإسلام البحيري الذي ناظر كل التيارات الإسلامية أيام الإخوان لا يهرب من مناظرة.

وانفعل البحيري قائلا:« كيف أقبل مناظرة وأنا عندي مليون قضية، كما أنني تحدثت لمعد البرنامج وأخبرته أنني سأذهب للأردن لتكريمي، ومناظرتي مع دكتور أسامة الأزهري يوم 15 أبريل المقبل».

بينما استنكرت مقدمة برنامج 90 دقيقة الإعلامية إيمان الحصري، أن تكون قد أخطأت هى وفريق إعداده والجمهور الذي انتظر الحلقة، في فهم كلامه، مطالبة بحيري أن يتحدث دون انفعال كي يصل للجمهور والضيوف وجهة نظره.

وأوضح بحيري، أن سبب انفعاله أن يتم تصدير صورة من خلال وسائل الإعلام، مفادها أنه هرب من المناظرة ويتم ترك كرسيه خاليًا لتأكيد هذا، مضيفًا: قادر على مناظرة الأزهر كله، وعلى رأسه شيخ الأزهر، مما اعتبرته مقدمة البرنامج تحدث بشكل غير لائق عن مؤسسة الأزهر، ودفعها لإنهاء مداخلته الهاتفية.

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