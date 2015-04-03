بالفيديو.. ساعة خشبية متطورة من ”Tokyoflash “

كشفت شركة Tokyoflash عن ساعة جديدة أطلقت عليها “Kisai Satellite X Wood” هي عبارة عن Kisai تختلف تماماً عن بقية الساعات التي أطلقتها الشركة من قبل.

و تأتي ساعة “Tokyoflash Kisai” الجديدة مع غلاف من الخشب الطبيعي الداكن مع عدسة بلورية معدنية، ويظهر الوقت من خلال ثلاث حلقات متشابكة التي يمكن قراءتها من أعلى إلى أسفل، وعند لمس زر الأضواء يظهر وميض يعرض الوقت الحالي لفترة قصيرة، حيث يتم عرض الساعات في الحلقة العليا بينما يتم عرض مجموعات من خمس دقائق في الحلقة المركزية وتظهر أربع دقائق في حلقة أقل.اما سعر الساعه فهو 99 دولار.

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