سبعة مهاجرين عرب يسبحون في الشوكولاته متجهين إلى بريطانيا

قام سبعة لاجئين سوريين ومصريين بخوض تجربة هروب غريبة لغرض الوصول إلى بريطانيا بأي ثمن.

وصرح أحد الهاربين السوريين أن الأمر “كان مرعبا، حيث كنت محاصرا داخل خزان للشوكولاتة المذابة التي كادت تقتلني”.

وكانت هذه التجربة المحاولة رقم 18 للهروب خارج مخيم اللاجئين في بلدة كاليه الفرنسية.

وقام الرجال اللاجئون بالقفز الى شاحنة كانت متجهة نحو المملكة المتحدة وأخفوا أنفسهم في الخزان، وبقوا هناك محاصرين داخل هذا الخزان الذي كان ممتلئا تقريبا بالشوكولاته المذابة والساخنة.

وقال آخر يبلغ 25 عاما من عمره، إنه لم تكن لديهم أية أدنى فكرة عما يحتويه خزان الشاحنة إلى أن فتحوه وشموا رائحة الشوكلاتة.

وكان الهاربون، الذين وصلوا في نهاية المطاف إلى بريطانيا، يعملون لدى أحد المهربين في كاليه دون مقابل، بعد أن فروا من سوريا.

وعلى الرغم من أن فتحة الخزان العليا كانت مغلقة، إلا أن الهاربين تمكنوا من فتحها والتسلل داخل الخزان، دون أن يشعر السائق بذلك.

وشرح أحد الهاربين طريقة هروبهم، بالقول إنهم كانوا جميعا “متمسكين بحافة الفتحة العليا للخزان بيد واحدة وإذا ما فقد أحدنا قبضته على الحافة كان مصيره الغرق في محلول الشوكولاته دون أن نتمكن من اخراجه”.

وأضاف “كانت الحرارة عالية جدا وكان علينا إبقاء أرجلنا تتحرك لكي لا تحاصرنا الشوكولاته”.

وغمرت الشوكولاته الهاربين من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين خلال رحلة الهروب، حيث كان بالإمكان رؤية آثار أقدامهم طوال الطريق بعد خروجهم من خزان الشوكولاته.