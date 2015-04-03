أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سبعة مهاجرين عرب يسبحون في الشوكولاته متجهين إلى بريطانيا

Google+ Print
سبعة مهاجرين عرب يسبحون في الشوكولاته متجهين إلى بريطانيا سبعة مهاجرين عرب يسبحون في الشوكولاته متجهين إلى بريطانيا

جانب من الهاربين فى الشيكولاته

قام سبعة لاجئين سوريين ومصريين بخوض تجربة هروب غريبة لغرض الوصول إلى بريطانيا بأي ثمن.

وصرح أحد الهاربين السوريين أن الأمر “كان مرعبا، حيث كنت محاصرا داخل خزان للشوكولاتة المذابة التي كادت تقتلني”.

وكانت هذه التجربة المحاولة رقم 18 للهروب خارج مخيم اللاجئين في بلدة كاليه الفرنسية.

وقام الرجال اللاجئون بالقفز الى شاحنة  كانت متجهة نحو المملكة المتحدة وأخفوا أنفسهم في الخزان، وبقوا هناك محاصرين داخل هذا الخزان الذي كان ممتلئا تقريبا بالشوكولاته المذابة والساخنة.

وقال آخر يبلغ 25 عاما من عمره، إنه لم تكن لديهم أية أدنى فكرة عما يحتويه خزان الشاحنة إلى أن فتحوه وشموا رائحة الشوكلاتة.

وكان الهاربون، الذين وصلوا في نهاية المطاف إلى بريطانيا، يعملون لدى أحد المهربين في كاليه دون مقابل، بعد أن فروا من سوريا.

وعلى الرغم من أن فتحة الخزان العليا كانت مغلقة، إلا أن الهاربين تمكنوا من فتحها والتسلل داخل الخزان، دون أن يشعر السائق بذلك.

وشرح أحد الهاربين طريقة هروبهم، بالقول إنهم كانوا جميعا “متمسكين بحافة الفتحة العليا للخزان بيد واحدة وإذا ما فقد أحدنا قبضته على الحافة كان مصيره الغرق في محلول الشوكولاته دون أن نتمكن من اخراجه”.

وأضاف “كانت الحرارة عالية جدا وكان علينا إبقاء أرجلنا تتحرك لكي لا تحاصرنا الشوكولاته”.

وغمرت الشوكولاته الهاربين من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين خلال رحلة الهروب، حيث كان بالإمكان رؤية آثار أقدامهم طوال الطريق بعد خروجهم من خزان الشوكولاته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا