نبيل شعيل يحضّر مفاجآت لجمهور موازين 2015

من المنتظر أن يحيي الفنّان الكويتي نبيل شعيل يوم 4 حزيران/يونيو، المقبل حفلاً غنائيّاً، في إطار الدورة 14 لمهرجان "موازين..إيقاعات العالم"، حيث سيلتقي بجمهور فضاء النهضة، العاشق لأغانيه، القديمة منها والحديثة.

وذكر بيان لجمعيّة "مغرب الثقافات" المنظّمة للمهرجان، أنّ شعيل يحضّر مفاجآت للجمهور المغربي، إذ من المتوقّع أن يؤدّي مجموعة من الأغاني المغربيّة.

وتتوقع الجمعيّة المنظّمة، حسب البيان نفسه الذي وصلتنا نسخة منه إلى "سيدتي نت"، أن يحقّق حفل نبيل شعيل نجاحاً جماهيريّاً كبيراً، بالنظر إلى الشعبيّة التي يحظى بها "بلبل الخليج" في المغرب، كما النجاح الذي حققته مجموعة من أغانيه، مثل "ما أروعك"، و"مسك الختام"، و"جاني"، و"أنا ناطر"، و"ليه يا غرام"، و"كيف الحال"، و"ناوي الفراق"، و"يا قلب"... إضافة إلى أغان حظيت بإعجاب باهر عند المستمعين، عبر أثير المحطّات الإذاعيّة، منها أغنيتا "مين قال"، و"ما نسيتهم".

وبات في رصيد نبيل شعيل 26 ألبوماً، أدّى من خلالها قطعاً بلهجات متعدّدة، مصريّة ولبنانيّة ومغربيّة.

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