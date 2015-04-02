كاظم الساهر يفتتح "تاراتاتا" بمشاركة دنيا باطما والفنّانة شهد برمدا

نشرت الفنانة المغربيّة دنيا باطما، على حسابها الخاصّ في موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، صورة لها مع قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، بعد مشاركتها مؤخراً في برنامج "تاراتاتا "،الذي يعدّه الإعلامي اللبناني نيشان.

وغنّت الفنانة دنيا باطما مقطوعات كـ "الأسامي"، والأغنية الخليجيّة "مقادير" لمدة 30 ثانية، برهنت فيها عن إبداع وتمكّن كبير في غناء جميع الألوان ، بالإضافة إلى أغنية "إلك وحشة "، التي غنّتها إلى جانب القيصر.

يذكر أنّ قيصر الغناء العربي افتتح الموسم الجديد من البرنامج الشهير "تاراتاتا" عبر قناة ياهلا! OSN.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي