Fast & Furious 7 ينطلق في الصالات العربية

بيروت _ إدي اسطا

في صيف عام 2014 كان من المفترض أن نشاهد فيلم Fast & Furious 7 في صالاتنا ولكن وفاة الممثل Paul Walker في 30 نوفمبر عام 2013 كان السبب في تأجيله وحيث استعان المنتجون بشقيقي هذا الأخير Caleb و Cody اللذين صوّرا بعض المشاهد التي كان من المفترض أن يصوّرها الممثل الراحل. ويبقى السؤال هل سيحطّم Fast & Furious 7 الرقم الذي سجّله The Avengers عام 2012 والبالغ 207.4 مليون دولار إيرادات على شباك التذاكر في أميركا في أول ثلاثة أيام من عرضه في الصالات؟ هذا ممكن ولكن بنظري الأمر الوحيد الشبه أكيد هو أن الجزء السابع من هذه السلسلة ستكون إيراداته أفضل من الأجزاء السابقة لعدة أسباب هي: أولاً، تهافت الجمهور لمشاهدة آخر دور للممثل الراحل Paul Walker الذي سيحرص منتجو وممثلو الفيلم على توجيه تحيّة له في نهاية الفيلم، ثانياً، قرار شركة Universal Pictures زيادة الميزانية لإنتاجه والتي تخطت الـ 200 مليون دولار، ثالثاً، دخول مجموعة من الممثلين الجدد الى هذه السلسلة أذكر منهم Jason Statham و Kurt Russell، رابعاً، ظهور سيارة الـ Lykan Hypersport وهي ثالث أغلى سيارة في العالم حيث يبلغ ثمنها 3.4 مليون دولار، ومن ابتكار المصمم Ralph Debbas مؤسس شركة W Motors اللبنانية. Furious 7 هو الفيلم المنتظر وقد تمّ تصوير جزء منه في إمارة أبوظبي وهو يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين ومصر وقطر والعراق ولبنان.