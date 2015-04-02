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حاتم إيدار ينتج أغنية لأجمل صوت في حفل مجّاني من تنظيمه

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حاتم إيدار ينتج أغنية لأجمل صوت في حفل مجّاني من تنظيمه حاتم إيدار ينتج أغنية لأجمل صوت في حفل مجّاني من تنظيمه

الخميس 02-04-2015 19:03

يستعدّ الفنّان حاتم أيدار لإطلاق سينغل أغنيته الجديدة بعنوان "ارتاحوا يا حسّاد". والجديد في الأمر، أنّ الأغنية سيتمّ الترويج لها في حفل فنّي سيقام في "المركب الثقافي حسن الصقلي"في دار البيضاء، يوم 12 من شهر نيسان/ أبريل المقبل، بدءاً من الساعة الثالثة من بعد الظهر، حسب ما أكّد حاتم لـ"سيدتي نت".
وأوضح حاتم أنّ الدخول لحضور الحفل سيكون مجانيّاً، بجميع فقراته التي ستشهد أصواتاً موهوبة سبق وأن شاركت ضمن مسابقة "حاتم ايدار" لأحسن صوت، مؤكّداً، في السياق نفسه، أنّه سيتمّ إنتاج أغنية لكلّ صوت من الأصوات التي وقع الاختيار عليها، والجديرة بالتشجيع.

 

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