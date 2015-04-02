شاهيد كابور في القفص الذهبي قريباً

بعد الشائعات التي طالت نجم بوليوود Shahid Kapoor بشأن زواجه من فتاة خارج الوسط الفني من مدينة دلهي، أكّد النجم صحة هذه التكهنات، على أن يعقد قرانه في نهاية عام 2015.

Shahid البالغ من العمر 34 عاماً، صرّح عن موضوع ارتباطه لإحدى الصحف بالقول: "زواجي سيكون في نهاية هذا العام تقريباً، ولن أدخل أكثر في التفاصيل. لكن، لا بد من الإشارة إلى أن العروس فتاة عادية وأنا رجل عادي."

الجدير ذكره أن شائعات كثيرة طالت Shahid Kapoor مؤخراً حول ارتباطه بطالبة تدعى Mira Rjbut، إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيل الموضوع.

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