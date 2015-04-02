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بالفيديو: كريمة غيث تغنّي "يا حليلة" بدل سلمى رشيد

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بالفيديو: كريمة غيث تغنّي "يا حليلة" بدل سلمى رشيد بالفيديو: كريمة غيث تغنّي "يا حليلة" بدل سلمى رشيد

الخميس 02-04-2015 19:10

حصلت كريمة غيث، نجمة برنامج "ذا فويس" بنسخته التركيّة،على أغنية "يا حليلة"، حيث أطلقتها شركة الإنتاج على قناتها الخاصّة بموقع "يوتيوب".
وكانت الأغنية مخصّصة في الأصل للفنّانة الشابة سلمى رشيد، قبل أن تُقدِم نجمة "آراب أيدول" على فسخ العقد مع الشركة المنتجة للأغنية، في وقت سابق.
يشا رإلى أنّ كريمة غيث اشتهرت بغنائها في عدد من اللغات: التركية، والفرنسية، والإنجليزية ... وشاركت في عدد من الأعمال الوثائقيّة الأمريكيّة ،إلى جانب أنّها العربيّة الأولى التي تشارك في برنامج المواهب الشهير "ذا فويس" بنسخته التركيّة.

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