خطوبة روبرت باتينسون.. "كذبة أول نيسان" أم حقيقة؟

أعلن النجم العالمي Robert Pattinson خطوبته على المغنية البريطانية Tahliah Barnett، المعروفة بـ fka twig.

وأقدم الطرفان على هذه الخطوة الرسمية، بعد علاقة حب رومنسية دامت 6 اشهر.

ووفقاً لصحيفة People الأمريكية، فقد أعلن هذا الخبر مغني الراب والممثل والمنتج T-Pain خلال حديثه لمجلة Vulture يوم الأربعاء، وحتى الساعة لم يدل أحد الطرفين باي تصريح حول هذا الموضوع.

في البداية، لم يصدق البعض كلام T-Pain لأنه قد يكون مجرد "كذبة أول نيسان"، إلا أن مصادر مقربة من Pattinson و Barnett أكدت صحة الخبر.

وذكرت صحيفة Hollywood Life أن Robert البالغ من العمر 28 عاماً عرض الزواج على حبيبته في أجواء خاصة وهادئة.

يشار إلى أن النجم Robert Pattinson الذي ملّ من الشهرة، عاش علاقة عاطفية مع الممثلة Kristen Stewart، لكنه إنفصل عنها بعد خيانتها له مرّات عدّة مع الشخص نفسه.