ممثلة عمانية تحكم بالإعدام بتهمة قتل طليقها

أصدرت محكمة "جنايات مدينة العين" في أبوظبي حكماً يقضي بإعدام الممثلة العمانية بدرية محمد البلوشي، المعروفة باسم بدور العين، وزوجها الحالي حمد عبيد رشاش، لاشتراكهما في جريمة قتل طليق الممثلة الفنان والشاعر الإماراتي أحمد حسين سالاري العام الماضي.

وفي تفاصيل الجريمة، فقد انتظرت الممثلة زوجها السابق أثناء خروجه من أحد المراكز الاجتماعية، حيث كان في لقاء مع ابنته الصغرى، وفور خروجه تفاجأ بسيارة تصدم سيارته من الخلف، وهي سيارة طليقته، وعندما نزل سالاري من السيارة ليتفقد الحادث، أقدم زوج بدور العين الحالي على صدمه بسيارته ليتوفى بعد ساعات قليلة م الحادث.

وترجع أسباب الخلاف بين بدور العين وزوجها السابق الفنان والشاعر الإماراتي أحمد حسين سالاري المنفصلين منذ سنتين، عندما طالبها الأخير بحضانة أطفالهما الخمسة بعد أن تزوجت من حمد عبيد رشاش، فرفضت ووقع الخلاف بينهما منذ ذلك الحين.