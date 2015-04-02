الداخلية تضبط 1045 من القيادات الوسطى للإخوان و257 من اللجان النوعية

يرصد "اليوم السابع" الخريطة الكاملة لعمليات القبض على القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تدير المشهد الإرهابى والمخططات والتنظيم للمسيرات والعمليات الإرهابية بمصر حالياً، وكذلك أفراد العمليات النوعية الذين يخططون لتنفيذ العمليات الإرهابية التى تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة.

ونجحت وزارة الداخلية فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، والتنظيمات الموالية لها من المتهمين فى قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية فى القبض على 1045 من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان، كما أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط 257 من أعضاء تلك اللجان.

وفى 10 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 37 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى 12 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 75 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى 13 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 67 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و16 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى 14 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 63 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و13 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى 15 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 38 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و10 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى 16 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 109 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و21 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى 17 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 65 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و18 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى 18 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 40 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و27 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى 19 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 77 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و7 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى 21 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 53 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و3 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى 22 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 30 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و5 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى 23 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 41 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و6 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى 24 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 59 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و8 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى 25 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 66 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و35 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى 26 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 50 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و12 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى 27 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 41 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و13 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى يوم 28 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 40 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و11 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى يوم 29 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 19 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و25 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى يوم 30 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 49 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و22 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

وفى يوم 31 مارس نجحت وزارة الداخلية فى القبض على 26 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، و5 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.