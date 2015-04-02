ولية أمر تحرر محضرا ضد معلم تعدى عليها بـ"البونية" بمدرسة بروض الفرج

حررت هبة حسن ولى أمر التلميذة هنا محمد جابر بالصف الأول الابتدائى بمدرسة شبرا الرسمية للغات محضرا يحمل رقم 2564 جنح قسم شرطة روض الفرج ضد " ع س" معلم بالمدرسة بعد التعدى عليها بالضرب بالبونية، على حد قولها.

وقالت ولية الأمر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، إنها توجهت إلى المدرسة لتوصيل ابنتها كعادتها وطلبت من المعلم الموجود على باب المدرسة الدخول إلى مديرة المدرسة لتقديم شكوى إليها بسبب تعدى بعض الطالبات على ابنتها، ورفض المدرس دخولها، لافتة إلى إنه جزبها من يديها ثم دفعها بقوة إلى الحائط من خلفها، وسقطت على الأرض ثم قام بالتعدى عليها "بالبونيات" على حد زعمها.

وأضافت ولية الأمر، أن الطفلة انقطعت عن الدراسة خوفا من تعدى المعلم عليها، موضحة أن إدارة المدرسة لم تجرى أى تحقيق حول الواقعة أو محاسبة المعلم.