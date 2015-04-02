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الخارجية: إنهاء مشكلة تسفير 350 مصريًا من المتواجدين في اليمن عبر مطار المدينة المنورة

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الخارجية: إنهاء مشكلة تسفير 350 مصريًا من المتواجدين في اليمن عبر مطار المدينة المنورة الخارجية: إنهاء مشكلة تسفير 350 مصريًا من المتواجدين في اليمن عبر مطار المدينة المنورة

السفير بدر عبدالعاطى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، إن جهود السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة قد نجحت في إنهاء مشكلة تسفير حوالي 350 مصريًا من المتواجدين في اليمن عبر مطار المدينة المنورة، حيث تمكنت اتصالات السفارة والقنصلية العامة من خلال التواصل مع الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة في تذليل العقبات مما أسهم في توفير طائرة لنقل المواطنين على رحلة واحدة إلي أرض الوطن .

وأضاف المتحدث أن الأمير فيصل بن سلمان قد أرسل مساعده إلى المطار للإشراف على سفر المواطنين المصريين. كما تابع سامح شكري وزير الخارجية التطورات أولا بأول حتى انجلاء الموقف مع القنصلية العامة والسفارة. وقد وجه سفير في الرياض الشكر لسمو أمير المدينة المنورة علي تدخله ومساعدته في حل المشكلة.

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