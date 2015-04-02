واشنطن تدين هجمات سيناء.. وتؤكد: ملتزمون بدعم مصر

أدانت الولايات المتحدة اليوم بشدة الهجمات الإرهابية التى وقعت فى شمال سيناء، والتى أسفرت عن مقتل 15 من قوات الجيش والمدنيين وإصابة عشرات آخرين.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارى هارف فى بيان صدر اليوم استمرار التزام الولايات المتحدة بدعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب فى سيناء ومختلف أنحاء مصر.

وقالت هارف إن الولايات المتحدة ستواصل العمل بصورة وثيقة مع مصر لمواجهة التهديدات المشتركة للأمن الإقليمى.

وأعربت المسئولة الأمريكية عن خالص عزاء الولايات المتحدة لأسر الضحايا ومصر حكومة وشعبا.