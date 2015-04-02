واشنطن تدين هجمات سيناء.. وتؤكد: ملتزمون بدعم مصر

أدانت الولايات المتحدة اليوم بشدة الهجمات الإرهابية التى وقعت فى شمال سيناء، والتى أسفرت عن مقتل 15 من قوات الجيش والمدنيين وإصابة عشرات آخرين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارى هارف فى بيان صدر اليوم استمرار التزام الولايات المتحدة بدعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب فى سيناء ومختلف أنحاء مصر.
وقالت هارف إن الولايات المتحدة ستواصل العمل بصورة وثيقة مع مصر لمواجهة التهديدات المشتركة للأمن الإقليمى.
وأعربت المسئولة الأمريكية عن خالص عزاء الولايات المتحدة لأسر الضحايا ومصر حكومة وشعبا.