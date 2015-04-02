موجز أخبار مصر للساعة 10.. اتفاق نهائى حول البرنامج النووى الإيرانى

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها وصول الدول الغربية وإيران إلى اتفاق نهائى حول البرنامج النووى الإيرانى، حيث أكد وزير خارجية إيران أن انهم وصلوا إلى حلول نهائية لصياغى اتفاق ينهى العقوبات على بلاده، فى الوقت الذى أكد فيه الاتحاد الأوروبى أن الأمم المتحدة ستصوت على الصياغة النهائية للاتفاق، بينما قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن بلاده ملتزمة بأمن الخليج وإن إيران ستدفع الثمن أن أخلت بالاتفاق.

وعلى مدار الساعات الماضية، واصل "اليوم السابع" تغطيته للعمليات الإرهابية التى شهدتها سيناء صباح اليوم الخميس، حيث أكد مصدر أمنى لرويترز أن الجيس تمكن من القضاء على أكثر من 35 إرهابيا.

- الاتحاد الأوروبى: الأمم المتحدة ستصوت على تأييد الاتفاق النهائى مع إيران

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- رويترز: مقتل 35 إرهابيا فى قصف بمروحيات الأباتشى جنوبى الشيخ زويد ورفح

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- أوباما:ملتزمون بأمن الخليج..وإيران ستدفع الثمن إذا أخلت بالاتفاق النووى

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- بالفيديو.. مواجهة ساخنة على الهواء بين إسلام النحراوى وكاميليا السادات

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- محلب تعليقًا على حادث سيناء: مستعدون للشهادة ودم أبنائنا لن يذهب هدرًا

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- ارتفاع ضحايا هجوم مسلحو حركة الشباب على جامعة كينية إلى 70 قتيلا

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- ننشر احتياجات "الكهرباء" من الوقود فى الصيف.. الوزارة تحتاج 115 مليون متر مكعب يومياً بدءا من أبريل.. وترتفع لـ 147 مليون متر مكعب فى أغسطس.. و"السيسى" ألزم "البترول" بتوفير الكميات كاملة

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- اتصالات بين"الإخوان"وحركات سياسية لاحتلال الميادين فى 6 إبريل.. مصدر أمنى: خريطة التظاهرات تنطلق بالمطرية وحلوان وفيصل وقد تتسلل للتحرير..الشرطة تعلن الاستنفار وتهيب بالشباب عدم خرق قانون التظاهر

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- اتفاق نهائى للمباحثات النووية.. إيران: توصلنا لحل الخلافات مع القوى العالمية.. أمريكا: الآن لدينا معايير للحل.. ألمانيا: اتفقنا على النقاط الرئيسية.. أوروبا: خفض قدرات التخصيب وعدم وجود مواد انشطارية

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- مصابو هجمات العريش الإرهابية لـ"اليوم السابع": عشنا لحظات من الرعب.. والقذائف سقطت الرابعة فجرًا واستمرت حتى الثامنة.. ومحافظ شمال سيناء يزور المصابين بالمستشفى.. ونزوح لبعض الأهالى من مناطق العمليات

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