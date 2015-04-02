عضو مجمع البحوث الإسلامية: إسلام بحيرى صاحب فكر مغلوط

قال الدكتور محمد الشحات الجندى، أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن كلام الإعلامى إسلام بحيرى عن الأزهر وهجومه عليه خلال برنامجه الذى يذاع على فضائية "القاهرة والناس"، هو استفزاز للأزهر الشريف، مضيفاً أن "تحرك الأزهر جاء من عوامل متعددة منها شكاوى عديدة وردت للأزهر بأن هناك هجوما على الإسلام، رددها إسلام بحيرى فى برنامجه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أن بحيرى صاحب فكر مغلوط، لافتاً إلى أن غيابه عن المناظرة التى من المفترض عقدها فى هذه الحلقة، وحضوره كممثل للأزهر يؤكد الأزهر يواجه هذه الأفكار، موضحا أن مدارس الفكر والفقه الإسلامى قائمة على التعددية.

- إسلام بحيرى يتغيب عن مناظرة مع ممثل الأزهر بـ"90دقيقة" على قناة المحور

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