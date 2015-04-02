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شاب يهدد بتفجير قنبلة في الكامب نو خلال نهائي كأس الملك

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شاب يهدد بتفجير قنبلة في الكامب نو خلال نهائي كأس الملك شاب يهدد بتفجير قنبلة في الكامب نو خلال نهائي كأس الملك

(إفي): اتهمت الشرطة الإسبانية شابا يبلغ من العمر 17 عاما بالتهديد عبر التواصل الاجتماعي "تويتر" بتنفيذ هجوم في ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة خلال نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتليتك بلباو في 30 مايو المقبل.

وذكرت الإدارة العامة للشرطة أن الشاب نشر على حسابه على "تويتر" تعليقات خاصة بالمباراة وذكر أنه يجهز قنبلة لتفجيرها يوم المواجهة، وذلك بعد يوم من تحطم الطائرة التابعة لشركة "جيرمان وينجز" الألمانية في جبال الألب الفرنسية في 24 من الشهر الماضي أثناء رحلتها من برشلونة إلى مدينة دوسلدورف الألمانية.

وانتشرت تعليقات الشاب وأثارت الجدل لدرجة أن العديد من مستخدمي "تويتر" طلبوا من حساب الشرطة على الموقع الاجتماعي التحقق من التعليقات التي رفض الشاب إزالتها رغم إصرار الكثير من المستخدمين.

وفي وقت لاحق، قرر الشاب مسح حسابه خوفا من معرفة هويته، إلا أن الشرطة تمكنت من تحديد مكانه واعترف بقيامه بكتابة التعليقات.

وتتهم الشرطة الشاب بارتكاب جريمة إطلاق تهديدات خطيرة ضد حشود.

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