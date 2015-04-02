الكشف عن - لماذا انتقل ألونسو إلى بايرن ميونيخ

(إفي): اعترف النجم الإسباني شابي ألونسو بأن المدرب الكتالوني بيب جوارديولا كان أحد أهم أسباب انتقاله من ريال مدريد إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وأوضح شابي في مقابلة لمجلة (فيفا ذا ويكلي) "بعد الفوز بدوري الأبطال العاشرة مع الريال فكرت في خوض تجربة جديدة ومختلفة، وصلت إلى أقصى طموح ممكن، انتقلت لأحد أقوى ثلاثة دوريات في أوروبا، أشكر الريال لأنه سمح لي بالرحيل رغم استمرار عقدي لـ2016".

ويبحث ألونسو عن مجد لم يحققه سوى الهولندي كلارنس سيدورف بالتتويج بالتشامبيونز ثلاث مرات مع ثلاث فرق مختلفة (أياكس وميلان وريال مدريد)، حيث سبق أن توج بها مع ليفربول الإنجليزي والريال ويبحث عنها الآن مع الفريق البافاري.

وأضاف اللاعب الباسكي "دوافعي للانتقال لبايرن كانت عديدة، من أهمها جوارديولا، فهمت كيف حصد بيب كل تلك الألقاب خلال فترة قصيرة، أحب أن أتعلم المزيد عن كرة القدم من خلال التعامل معه، لا يفرض علينا أسلوبا، وإنما يقنعنا به".

وعن التأقلم السريع في البوندسليجا، تحدث "حالفني التوفيق، منذ اليوم الأول شعرت بالسعادة، لاحظت ثقة زملائي بي، كان شعورا رائعا".

كما امتدح المستوى المرتفع للبوندسليجا، وامتلاء الملاعب في معظم المباريات، وشكر مواطنه راؤول جونزاليس، مشيرا إلى أنه فتح الباب لانضمام اللاعبين الإسبان للبطولة بفضل تألقه مع شالكه.