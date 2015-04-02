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مصرع متهم بقتل شهيد الأمن الوطنى بالمنوفية فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة

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مصرع متهم بقتل شهيد الأمن الوطنى بالمنوفية فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة مصرع متهم بقتل شهيد الأمن الوطنى بالمنوفية فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة
لقى أحد المتورطين فى مقتل خالد شوقى علام أمين شرطة بالأمن الوطنى فى المنوفية، مصرعه بعد تبادل إطلاق الرصاص بينه وقوات الأمن على طريق ميت خاقان الخلفى وتحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، بمصرع" محمد سعيد أحمد"- مقيم بقرية زوير - أحد المتورطين فى قتل أمين شرطة الأمن الوطنى بالمنوفية أمس الشهيد خالد شوقى علام، بعد تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الأمن على طريق ميت خاقان الخلفى.

كان أمين الشرطة لقى مصرعه بعد أن أطلق ملثمون الرصاص عليه عقب خروجه من صلاة فجر أمس بمسجد السلام .

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