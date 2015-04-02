قافلة طبية للكشف على ذوى الاحتياجات الخاصة بالمنيا

نظمت شبكة "التأهيل المرتكز على المجتمع" بمحافظة المنيا قافلة طبية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء اللازم للأشخاص ذوى الإعاقة بقرى ومدن المحافظة.

وأكد الدكتور أيمن الطنطاوى، منسق عام الشبكة، والمدير التنفيذى لجمعية كيان للأشخاص ذوى الإعاقة، فى بيان صحفى أصدرته الجمعية اليوم، أن القافلة تم تنظيمها بالتعاون مع عدد من كبار الأطباء و الاستشاريين من جامعتى القاهرة والمنيا، ويتم توقيع الكشف بالمجان فى معظم التخصصات الطبية، ومنها القلب والباطنة والاطفال والعيون والمخ والاعصاب، والانف والاذن والعظام، وسوف يتم صرف الدواء اللازم للمرضى بالمجان أيضا.

وأشار الطنطاوى إلى أن تنظيم القافلة يستهدف تقديم خدمة طبية مميزة ومجانية للأشخاص ذوى الإعاقة فى قرى ومدن المنيا المحرومين من مثل هذه الخدمات، والتعرف على الخريطة الصحية لذوى الإعاقة، والعمل على تلبية أهم احتياجات ذوى الإعاقة الصحية، وخاصة فى القرى الأشد فقرًا.

وأوضحت ايرينى شوقى، إحدى مؤسسات شبكة التأهيل المرتكز على المجتمع بالمنيا، ومدير فرع جمعية كيان للأشخاص ذوى الإعاقة بالمنيا، ان القافلة استقبلت ذوى الإعاقة من كل قرى ومدن محافظة المنيا، لتوقيع الكشف الطبى عليهم بمقر جمعية كيان بمدينة المنيا، وتم تجهيز سيارات لنقل ذوى الإعاقة من مدن المنيا والقرى الكبرى بالمحافظة إلى مقر توقيع الكشف وعودتهم مرة أخرى.

ويذكر أن شبكة التأهيل المرتكز على المجتمع بالمنيا هى شبكة داعمة لاستراتيجية الارتقاء بمستوى الأشخاص ذوى الإعاقة فى المناطق الفقيرة والأشد فقرًا، من خلال التأهيل المرتكز على المجتمع، وهدف إنشاء الشبكة هو التشبيك بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى الإعاقة لضمان تحقيق اهدافها.

وتضم الشبكة 13 جمعية ومؤسسة أهلية عاملة فى مجال الإعاقة بالمنيا، ومن أهم ثمار جهود الشبكة تنظيم احتفالية كبرى بالمنيا فى اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة برعاية اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، و شارك فيها أكثر من 600 طفل وشاب من ذوى الإعاقة من كافة قرى ومدن المنيا، كما نظمت الشبكة سلسلة من التدريبات المهنية فى مجالات التأهيل المجتمعى.

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