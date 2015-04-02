أهالى الشرقية يستعدون لتشييع جثمان شهيد الهجوم الإرهابى بالعريش

تستعد محافظة الشرقية، مساء اليوم الخميس، لتشيع جثمان المجند الشهيد ""ناجى حسن عيد"21 سنة من قرية صبيح، الذى استشهد اليوم فى الهجوم الإرهابى على 3 أكمنة أمنية بطريق العريش.

يذكر أنه أصيب 2 من أبناء المحافظة وهما "أحمد محمد نصر "مجند 22 سنة و" عبد المنعم السمري" 22 سنة مقيمين بمحافظة الشرقية مصابين بشظايا متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى العسكرى بالعريش.

>وكانت مصادر أمنية بشمال سيناء أكدت ارتفاع أعداد شهداء القوات المسلحة فى الهجوم الإرهابى على 3 أكمنة أمنية بطريق العريش إلى15 شهيداً. وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين جراء العملية الإرهابية إلى 3 مواطنين، فى العملية التى وقعت صباح اليوم واستهدفت كمائن تابعة للقوات المسلحة.