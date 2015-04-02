نقل 15 شهيدا و13 مصابا من العريش للقاهرة والنيابة تحقق فى الهجمات

أكد مصدر بمديرية أمن شمال سيناء، أنه تم نقل جثث 15 شهيدا من ضحايا الهجوم الإرهابى على سلسلة نقاط وكمائن أمنية على الطريق الدولى العريش- رفح، اليوم من مستشفى العريش العسكرى إلى القاهرة، تمهيدا لتسليمهم لذويهم.

وأوضح المصدر أن من بين الشهداء كلا من المجندين، أحمد على زكى21سنة، وديفيد أصيل حنا 21 سنة، وإبراهيم محمد إبراهيم 21 سنة، ومحمد خالد 20 سنة، وصف ضابط فؤاد عطية 56 سنة، كما تم نقل 13 مصابا للمستشفيات العسكرية المتخصصة بالقاهرة لاستكمال علاجهم.

على صعيد متصل بدأت النيابة العامة التحقيق فى واقعة الهجوم، الذى تعرض له قسم شرطة الشيخ زويد اليوم ضمن سلسلة الهجمات، التى استهدفت عددا من الأكمنة والمقرات الأمنية على طول الطريق الدولى العريش رفح.

وتم تشكيل فريق من النيابة بإشراف المستشار عبد الناصر التايب المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، وبرئاسة المستشار عماد الدهشان، المستشار العام الأول لنيابات شمال سيناء ومحمود الحسينى، مدير النيابة، والانتقال لمعاينة موقع قسم الشرطة وتقدير التلفيات، وسؤال النقيب محمد عبدالحميد بدران، التابع لقوات الأمن المركزى، والذى كان ضمن قوة تأمين القسم، وأصيب بشظايا أثناء إطلاق الأعيرة النارية على قسم الشرطة.

وأصدرت النيابة قرارها بعرضه على الطب الشرعى، وسؤاله حين يتماثل للشفاء لتحديد نوع الإصابة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الواقعة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائى وسؤال شهود العيان حول ظروف وملابسات الواقعة، وتكثيف الجهود من أجل تحديد المتهمين وسرعة ضبطهم.