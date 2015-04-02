بالصور.. مدير أمن مطروح يقود حملة لتنفيذ 137 قرار إزالة

قامت مديرية أمن مطروح، اليوم الخميس، بحملة إزالة مكبرة، تحت إشراف اللواء العنانى حموده، مدير أمن مطروح، والعميد إبراهيم عبد الغفار، مدير البحث الجنائى، وعدد من قيادات المديرية، وقاد الحملة العقيد أشرف عطوة، رئيس قسم شرطة المرافق، لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والمبانى المقامة بدون ترخيص، بمنطقة حى الشروق، بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، أسفرت عن تنفيذ عدد 49 قرار إزالة.

وقامت الحملة، التى اشترك فيها إدارة البحث الجنائى، وإدارة المرور، وقسم شرطة المرافق والتموين، والأقوال الأمنية، والحماية المدنية، بإزالة الإشغالات، وتحقيق الانضباط الأمنى بشوارع وميادين مرسى مطروح، والتصدى لكثرة تعدى الباعة الجائلين وأصحاب المحلات، ورفع الإشغالات من خلال تنفيذ عدد 137 قرار إزالة عبارة عن إزالة عدد 52 محل بدون ترخيص وإزالة 15 كشك بدون ترخيص وإزالة عدد 18 سور مبنى على أرض ملك الدولة بدون ترخيص وإزالة عدد 26 تنده بدون ترخيص وإزالة عدد 4 منزل بدون ترخيص وإزالة عدد 28 فرش خضار.



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مدير أمن مطروح يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة



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جانب من المحلات المقامة على أرض الدولة بدون ترخيص



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حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة بمدينة مرسى مطروح



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هدم وإزالة المحلات المقامة على أرض الدولة



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إزالة المحلات المقامة على المتخللات والشوارع



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جانب من إزالة التعديات



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مدير وقيادات أمن مطروح خلال الإشراف على حملة الإزالات



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تنفيذ 137 قرار إزالة بمنطقة حى الشروق بمرسى مطروح