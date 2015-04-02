أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ديلى ميل: تناول الباراسيتامول لعلاج التهابات المفاصل يعرضك لتسمم الكبد

Google+ Print
ديلى ميل: تناول الباراسيتامول لعلاج التهابات المفاصل يعرضك لتسمم الكبد ديلى ميل: تناول الباراسيتامول لعلاج التهابات المفاصل يعرضك لتسمم الكبد
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة سيدنى الأسترالية، ونشرت مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن عقار الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين، لا يمتلك أى فاعلية فى علاج آلام أسفل الظهر، ولا يختلف تأثيره عن أقراص البلاسيبو التى لا تحتوى على أى مادة فعالة.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد تقييم 13 دراسة طبية كشفت لهم أن عقار الباراسيتامول لم يحسن مستويات الألم لدى المرضى، ولم يختلف إطلاقًا عن تأثير البلاسيبو، ولم يساهم فى تقليل وقت الاستشفاء ولم يعزز جودة النوم ولم يحسن جودة الحياة بصفة عامة، لافتين إلى أن بعض الحلول غير الدوائية قد يتم بحثها مستقبلاً وقد تساهم فى علاج المشكلة مثل ممارسة التمارين الرياضية.

وأضاف الباحثون أنه يجب إصدار توصيات جديدة لمرض آلام أسفل الظهر، خاصة أن استخدام البارسيتامول فى علاج هذه الأوجاع أو آلام التهاب المفاصل ساهم فى رفع فرص الإصابة بتسمم الكبد، ورفع أنزيمات الكبد، حسب نتائج الدراسة.

وتشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "BMJ"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365