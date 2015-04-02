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قوات فلسطينية تستعيد أجزاء من مخيم اليرموك قرب دمشق من داعش

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قوات فلسطينية تستعيد أجزاء من مخيم اليرموك قرب دمشق من داعش قوات فلسطينية تستعيد أجزاء من مخيم اليرموك قرب دمشق من داعش
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن مقاتلين فلسطينيين استعادوا أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين فى دمشق من مقاتلى تنظيم "داعش" اليوم الخميس، وذلك بعد يوم واحد من اجتياح عناصر التنظيم المتشدد للمخيم .

وقال المرصد إن أعضاء جماعة أكناف بيت المقدس الفلسطينية وحلفاءوهم استعادوا السيطرة على الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من المخيم بعد اشتباكات مع عناصر داعش .

ومع ذلك، قال المرصد ومقره بريطانيا إن مقاتلى داعش شنوا هجوما جديدا فى محاولة لاستعادة المخيم الذى يقع على مشارف العاصمة السورية.

وفى تطور آخر، قالت السورية أنها أغلقت معبر نصيب الحدودى مع الأردن اليوم الخميس، بعد يوم من إعلان عناصر من تنظيم جبهة النصرة المرتبط بتنظيم القاعدة السيطرة على المعبر الوحيد الباقى بين البلدين.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مسؤول فى وزارة الخارجية لم تذكر اسمه قوله ان المعبر أغلق تماما و "أى عبور من خلاله يعتبر عبورا غير شرعى ".

وقالت الوكالة ان قوات الجيش نفذت عملية خاصة ضد مجموعات "إرهابية" - فى إشارة إلى المعارضة محافظة درعا الجنوبية بالقرب من الحدود الأردنية.

وكانت السلطات الأردنية قد أغلقت أمس الاربعاء، معبر نصيب الحدودى فى إجراء أحادى الجانب قائلة ان الخطوة تهدف إلى حماية سلامة المسافرين.

ويعمل المعبر بصورة أساسية كنقطة عبور للشاحنات لنقل البضائع إلى الأردن وأسواق الخليج.
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