استطلاع للرأى: انخفاض شعبية أبو مازن أمام دحلان والبرغوثى

أجرت مؤسسة "ميدل ايست لاستطلاعات الرأى العالمية " استطلاع للرأى فى الأراضى الفلسطينية حول شعبية الأحزاب والقادة الفلسطينيين، من خلال الاستطلاع الميدانى الورقى بالتقابل بين اختيارين منفردين على شريحة مواطنين أعمارهم ما بين 18 - 60 .

وجاء فى نتائج الاستطلاع حسب تقرير المؤسسة الدولية، أن مستوى التأييد لشعبية محمود عباس فى الضفة الغربية هو 3%، وان مستوى شعبيته فى قطاع غزة هو 1%، وفى القدس 1%، وعلى نفس مناطق الاستطلاع جائت نتائجه بمجمل التأييد لحركة فتح 40% وحركة حماس 38% .

وجاء استطلاع رأى ارتفاع شعبية محمد دحلان فى الضفة الى 48 %، و 46 % لمروان البرغوثى وجاء فى الاستطلاع أن شعبية مشير المصرى فى الضفة الغربية 30% مقابل 34 % لاسماعيل هنية بنفس المنطقة المستطلعة أرائها .

وجاء فى الاستطلاع أن شعبية دحلان فى غزة وصلت لـ 59% مقابل 29 % لمروان البرغوثى و1% لمحمود عباس، وفى الاستطلاع بنفس المنطقة جائت شعبية إسماعيل هنية 39 % مقابل 20 % لمحمود الزهار، ولم تتمكن المؤسسة من الحصول على نتائج هذا الجزء من الاستطلاع فى القدس .