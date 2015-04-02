حملة مكبرة لإزالة التعديات بمنطقة الامتداد العمرانى فى رأس البر

نفذت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر حملة مكبرة لإزالة التعديات بمنطقة الامتداد العمرانى برأس البر، حيث تم إزالة خمسين (50) حالة من تعديات البدو بالمنطقة.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، فى تصريحات صحفية، أن هذه الحملة فى إطار الاستعداد لموسم الصيف المقبل وإخلاء هذه المنطقة السياحية من البدو الذين أقاموا عششهم ومخيماتهم مما أساءوا للوجه الجمالى لمصيف رأس البر، فضلاً عن الماشية الخاصة بهم والتى ترعى فى الشوارع وتتسبب فى الحوادث على الطرق والقضاء على الحدائق ومناطق التشجير التى تميز مصيف رأس البر.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع الأمن والوحدة المحلية لمدينة رأس البر والجهات المعنية لتنفيذ الحملة حفاظاً على أملاك الدولة من التعديات وتمشيًا مع توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالمواجهة الحاسمة لكافة أنواع التعديات.

وأشار إلى أنه سيتم أيضًا تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة لإعادة الانضباط إلى الشارع وسهولة الحركة المرورية لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمصيف رأس البر.