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براءة رئيس" إعمار مصر"وتأييد حبس المدير التنفيذى للشركة لاتهامه بالنصب

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براءة رئيس" إعمار مصر"وتأييد حبس المدير التنفيذى للشركة لاتهامه بالنصب براءة رئيس" إعمار مصر"وتأييد حبس المدير التنفيذى للشركة لاتهامه بالنصب
برأت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد البغدادى وأمانة سر حسام محمد رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار "، وأيدت حبس المدير التنفيذى للشركة سنة والكفالة ألف جنيه لاتهامه بالنصب .

بدأت أحداث الواقعة بإقامة مواطن جنحة مباشرة أمام محكمة مدينة نصر اتهم فيها شركة "إعمار مصر" بالنصب عليه والاستيلاء منه على فيلا ملكه بالتجمع الخامس بعدما أرسلت له إخطارا له بفسخ العقد بينهما رغم سداده الشيكات لشراء الفيلا، واتهم المواطن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى بالنصب عليه فعاقبتهما المحكمة فى أول درجة بالحبس سنة والكفالة الف جنيه لكلا منهما الا انهما تقدما بمعارضة على الحكم فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

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مصر 365

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