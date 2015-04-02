حبس المتهمين بالاعتداء على ضابط شرطة وسرقة طبنجته فى البساتين

قرر أحمد عبد الحميد وكيل أول نيابة البساتين، بإشراف المستشار شريف معتز رئيس النيابة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بالتعدى على ضابط شرطة وسرقة طبنجته الميرى أعلى الطريق الدائرى، وذلك أثناء استقلاله سيارة ميكروباص متوجها إلى منزله بمنطقة البساتين.

كان اللواء خالد يحيى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى بلاغا يتهم مجهولين بالتعدى على ملازم الشرطة "أيمن.ش" من قوة قسم البساتين، لدى استقلاله ميكروباص أعلى الطريق الدائرى، حيث اصابوه واستولوا على طبنجته الميرى وهاتفه المحمول.

وبتكثيف التحريات توصل المقدم خالد الدمرداش رئيس مباحث البساتين ومعاونه الرائد محمد السيسى الى ان المتهمين هم كلا من كل من "محمد.ر.د" و"زين العابدين.ع.ع"، و"محمد.ن.أ" مسجلين خطر مقيمون بالعمرانية، فداهمتهم قوة وضبطتهم وبحوزتهم الطبنجة المسروقة وأرشدوا عن مكان بيعهم هاتف الضابط.