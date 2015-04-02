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مدرس يسب ويضرب والدة تلميذة باللكمات على وجهها فى روض الفرج

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مدرس يسب ويضرب والدة تلميذة باللكمات على وجهها فى روض الفرج مدرس يسب ويضرب والدة تلميذة باللكمات على وجهها فى روض الفرج
تعدى مدرس بمدرسة لغات على والدة طالبة أمام مدرسة لغات بمنطقة روض الفرج بالضرب باللكمات على وجهها، والسب والشتم، وذلك عقب محاولتها الدخول لمديرة المدرسة لتقديم شكوى ضد طالبات يتعدين يومياً على طفلتها "هنا .م " وحررت محضراً ضده بقسم روض الفرج، وقدمت اليوم الخميس شكوى جديدة ضده الى مدير ادارة روض الفرج التعليمية لعقابه على ما بدر منه.

كانت البداية بتوجه والدة الطالبة "هنا م" فى الصف الأول الابتدائى بمدرسة لغات تابعة لإدارة روض الفرج التعليمية لتقديم شكوى لمديرة المدرسة ضد عدد من الطالبات فى الصف الرابع والخامس الابتدائى لتعديهن على طفلتها يومياً بالضرب والسب.

ولدى دخول والدة التلميذه المدرسة، رفض مسئول الأمن اليوم "ع.س.ا" مدرس لغة رياضية دخولها بتعليمات من المديرة، وقال لها: "المديرة قالت أن والدة هنا بالأخص ممنوعة من الدخول"، ورفضت والدة الطالبة التعنت والتعامل السيئ وأصرت على الدخول لتقديم شكواها، فتعدى عليها المدرس بالسب والضرب، وأمسك يدها ودفعها نحو الحائط، فسقطت أرضاً ثم انهال باللكمات القوية على جسدها ورقبتها ووجهها، فأصيبت بحالة من الانهيار.

بالتزامن مع الواقعة كانت مديرة إدارة التعليم الإعدادى بروض الفرج فى جولة بالمدرسة، وشاهدت الواقعة، وعندما حاولت التدخل نالت ضربة فيما توجهت والدة الطفلة الى قسم شرطة روض الفرج وحررت المحضر رقم 2564 جنح لسنة 2015، وحرر المدرس محضر مضاد قال فيه أنها تعدت عليه قبل أن يتشاجر معها.

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مصر 365