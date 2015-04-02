سيف اليزل: لدينا 13حزبًا متوافقين مع رؤية تحالف «حب مصر» في انتخابات البرلمان

قال اللواء سامح سيف اليزل مقرر تحالف في حب مصر، لدينا 13 حزب متوافقين معنا في الرؤى والتوجهات الخاصة بخوض الانتخابات والتعديلات على قانون تقسيم الدوائر.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل “لا نمانع أي مقترحات أو بنود خاصة بالفئات المهمشة والكوتة لبعض المجموعات”.

وتابع: ليس لدينا مشكلة مع قانون تقسيم الدوائر مع الحفاظ على نسب الأحزاب في القوائم.

وقال اليزل إننا لا نختلف على النصوص الخاصة بقوائم الفردي المقررة في القانون الحالي.. مضيفا “زيادة عدد مقاعد النواب لن يكون في صالح العملية السياسية.