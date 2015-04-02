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بالفيديو والصور..خوذة ذكية بنظام أندرويد لراكبي الدراجات النارية

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الخوذه الذكيه

الخوذه الذكيه

لن يعتمد بعد الان راكبو الدراجات النارية  على الخرائط أو أنظمة تحديد المواقع GPS؛ وكلاهما يتطلب من الدراجين صرف أنظارهم عن الطريق، وذلك عند طرح الخوذة الذكية الروسية للبيع هذا الصيف.

ولا تخفى مخاطر التنقل بواسطة الدراجات النارية على أحد، حيث لا يمكن لراكبي هذه الدراجات قراءة الخرائط دون التركيز على الطريق، لأن ذلك سيعرضهم للخطر.

لذا ابتكر مهندسون روس (لايف ماب)؛ وهي خوذة ذكية تدعم تقنية تحديد المواقع GPS وتعرض الخرائط ونصائح الملاحة على الشاشة الواقية.

واستلهم الرئيس التنفيذي لشركة (لايف ماب)، أندرو أرتشتشيف، الفكرة من تقنية خُوَذ الطيارين المقاتلين؛  حيث قال تعلمت عن مفهوم خوذ الملاحة وقررت خلق خوذة مدنية للدراجات النارية بنفس تصميم النموذج الذي يعرض بدلا من الأهداف بالنسبة للطيارين، معلومات الملاحة  إلى اليمين أو اليسار.

وتحتوي الخوذة خفيفة الوزن ،تزن 1.4 كيلوجرام والتي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أنظمة تحكم صوتية فضلا عن تقنية GPS، ويسمح نظام العرض الرأسي الخاص بها لراكبي الدراجات بالوصول إلى المعلومات الملاحية دون صرف النظر عن الطريق.

واحتاج تطوير الخوذة الذكية (لايف ماب) لما يعادل ربع مليون دولار أمريكي كانت وزارة العلوم الروسية قد منحتها لمطوريها.

ويمكن الآن طلب الخوذة الذكية بسعر 1,500 دولار، وذلك قبل طرحها للبيع في عدد من دول العالم في أغسطس القادم بسعر 2,000 دولار.

الخوذه الذكيه 2

الخوذه الذكيه 2

من جانب الخوذه الذكيه

جانب من الخوذه الذكيه

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