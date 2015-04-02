مميش: الانتهاء من حفر «قناة السويس» في موعده.. وتم توجيه الدعوات لحضور الافتتاح

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إننا سننتهي من حفر مشروع قناة السويس الجديدة في الموعد المحدد أغسطس المقبل.. مؤكدا أنه تم توجيه الدعوات للحضور في حفل الافتتاح.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أنه بالنسبة لمعدلات المرور لدينا نظام ملاحي جديد خلال تلك المدة بما لا يؤدي إلى إيقاف أي سفينة بالمجرى الملاحي مع عدم التوقف عن أعمال الحفر والتوسعة في القناة.. مشيرا إلى زيادة معدل نمو التجارة العالمية بما يعود بالفائدة على قناة السويس والاقتصاد المصري.

وأكد مميش أن الرئيس السيسي يعيد هيكلة الاقتصاد المصري.

وقال إن قانون تنمية محور قناة السويس تم الانتهاء منه وعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره، حيث تم الاجتماع مع الرئيس السيسي والاستماع لملاحظاته في ذلك الشأن.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: وجود القناة الجديدة سينهض بالاقتصاد الوطني ويحقق المزيد من فرص العمل، وستعود بمصر إلى الريادة السياسية والاقتصادية في المنطقة.