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استشارى: "الكايروبراكتيس" لعلاج الصداع الناتج عن خشونة الفقرات

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استشارى: "الكايروبراكتيس" لعلاج الصداع الناتج عن خشونة الفقرات استشارى: "الكايروبراكتيس" لعلاج الصداع الناتج عن خشونة الفقرات
قد يصاب بعض الأشخاص بالصداع أو الآلام فى أجزاء معينة بالجسم، نتيجة لخشونة وضعف فى بعض الفقرات، وهذا يتم علاجه من خلال الكايروبراكتيس.

وحول هذا يوضح الدكتور محمد طلعت عز الدين استشارى جراحة العظام وخبير علم "الكايرو براكتيس"، أنه فى بعض الأحيان يصاب أحد الأشخاص بالصداع، الناتج عن ضعف أو خشونة فى الفقرات، ويتم علاجه من خلال الكايروبراكتيس، باتباع بعض الحركات الدائرية وتدليك الفقرات المتواجدة خلف الرقبة مما يساعد على تخفيف الألم.

يشير د. محمد طلعت عز الدين أنه من خلال ممارسة بعض الحركات والتمارين المعينة للكايروبراكتيس، يخف الألم الناتج عن خشونة الفقرات، لافتا أنه فى حالة وجود الآلام بالعظام والفقرات، فيجب ممارسة بعض التمرينات بالضغط على أماكن معينة فى الجسم يتم تدليكها من خلال حركات معينة بالأيدى عن طريق مختص بالكايروبراكتيس.

ينصح استشارى جراحة العظام الأشخاص الذين يعانون من الآلام فى بعض أجزاء الجسم، ناتجة عن الخشونة أو ضعف فى الفقرات، بعلاجها عن طريق التدليك والضغط بالأيدى فى أماكن معينة بالجسم مما تساعد على تخفيف الألم والشعور بالراحة والاسترخاء.


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