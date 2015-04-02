إيران تعلن توصلها لحلول مع الغرب بشأن برنامجها النووى

توصلت إيران والدول الست الكبرى الست إلى “اتفاق إطاري” لحل الخلافات بشأن برنامج طهران النووي، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال المسؤول الإيراني عبر تويتر “تم التوصل إلى حلول، مستعدون لبدء إعداد مسودة (اتفاق) فورا”.

ومن المتوقع الانتهاء من هذه المسودة بحلول 30 يونيو، بحسب ما ذكر على حساب الرئيس الإيراني حسن روحاني على تويتر.

وقضى المفاوضون أكثر من أسبوع من المباحثات في مدينة لوزان السويسرية.

ومد أجل المفاوضات بعدما لم يتوصل المشاركون إلى تفاهم بحلول الموعد النهائي الذي كان محددا بنهاية الثلاثاء الماضي.

> وترغب القوى الست الكبرى – الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا – ضمان ألا يتمكن الإيرانيون من تصنيع قنبلة نووية خلال أقل من عام.

وتؤكد طهران دوما على أن برنامجها النووي سلمي ولا علاقة له بأهداف عسكرية.

وترغب إيران في التخلص من العقوبات الدولية المفروضة عليها التي أثرت كثيرا على اقتصادها.