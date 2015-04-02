بالصور..معجزة الطفل «إيلي» الذي ولد بدون أنف

انتشر مؤخرا ؛ حاله هى الاولى من نوعها وهى؛ شذوذ نادر في الوجه ، حيث ولد الطفل «تيموثي ايلي طومسون»، المعروف باسم إيلي جاء إلى العالم في 4 مارس الماضي فى حالة تسمى الانعدام الخلقي الكامل للأنف؛ فهذا يعني أنه لا يوجد لديه الهياكل الأنفية الخارجية أو الممرات، وهذه الحالة نادرة جداً؛ أي انه كل 197 مليون نسمة يمكن أن يتواجد 3 حالات مصابه بهذه الحالة ، في الحقيقة بعد مراجعة التقارير الطبية حسب مجلة« IJSS»؛ كانت هناك 28 حالة فقط تم التبليغ عنها منذ عام 1931.

ضمت الطفل الأم براندي ماكثيليري بعد الولادة إلى صدرها ولم تشعر بشيء ثم قالت هنالك شيئ خاطئ لا أفهمه ، ثم صرخت أين هو الأنف!!.

بعد فحصه في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وضع له الأطباء القصبة الهوائية لمساعدته على التنفس ، وتم تفعيل حملة لجمع التبرعات من أجل الفحوصات والعمليات الجراحية الممكنة لتحسين حالته وقد تم جمع 7000دولا حتى الأن.