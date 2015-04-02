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100 طفل يشاركون فى احتفال يوم اليتيم بملاعب 24 أكتوبر بالسويس

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100 طفل يشاركون فى احتفال يوم اليتيم بملاعب 24 أكتوبر بالسويس 100 طفل يشاركون فى احتفال يوم اليتيم بملاعب 24 أكتوبر بالسويس

احتفال يوم اليتيم بملاعب 24 أكتوبر بالسويس

ينظم،غداً الجمعة، حزب مستقبل وطن بالسويس بالتعاون مع حملة محليات الشباب و جمعية حماية الاطفال حفل للايتام بمشاركة 100 طفل يتيم بملاعب 24 اكتوبر بمنقطة الملاحة بالسويس .

وقال حسام الشافعى ، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالسويس ، إن الاحتفال سيتضمن العديد المسابقات للأطفال وتقديم لهم، فضلا عن فقرة غنائية الى الفنانة ايات نبيل واقامة مبارة كرة قدم بين الاطفال و اكاديمة نادى الزمالك .

وأضاف ” الشافعى ” خلال تصريحات خاصة ان الحفل سيبدأ عقب صلاة الجمعة بمشاركة اطفال الايتام بدار الجنان وجيل اكتوبر وانس ابن مالك واطفال الاحتياجات الخاصة بمدارس .

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