100 طفل يشاركون فى احتفال يوم اليتيم بملاعب 24 أكتوبر بالسويس

ينظم،غداً الجمعة، حزب مستقبل وطن بالسويس بالتعاون مع حملة محليات الشباب و جمعية حماية الاطفال حفل للايتام بمشاركة 100 طفل يتيم بملاعب 24 اكتوبر بمنقطة الملاحة بالسويس .

وقال حسام الشافعى ، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالسويس ، إن الاحتفال سيتضمن العديد المسابقات للأطفال وتقديم لهم، فضلا عن فقرة غنائية الى الفنانة ايات نبيل واقامة مبارة كرة قدم بين الاطفال و اكاديمة نادى الزمالك .

وأضاف ” الشافعى ” خلال تصريحات خاصة ان الحفل سيبدأ عقب صلاة الجمعة بمشاركة اطفال الايتام بدار الجنان وجيل اكتوبر وانس ابن مالك واطفال الاحتياجات الخاصة بمدارس .