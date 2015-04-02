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إخلاء سبيل ضابط أطلق النار على مواطن.. وتجديد حبسه لشروعه فى قتل خطيبته

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إخلاء سبيل ضابط أطلق النار على مواطن.. وتجديد حبسه لشروعه فى قتل خطيبته إخلاء سبيل ضابط أطلق النار على مواطن.. وتجديد حبسه لشروعه فى قتل خطيبته
أخلت محكمة جنح العمرانية، اليوم سبيل نقيب بقوة قسم البدرشين بكفالة 30 ألف جنيه فى اتهامه بإطلاق النيران على أحد المواطنين بشارع الهرم، وجددت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالشروع فى قتل خطيبته، بإطلاق الرصاص عليها.

وكشفت تحقيقات محمد معبد، وكيل نيابة العمرانية، إن المتهم "محمد .ع" نقيب الشرطة بمركز البدرشين، أطلق 4 طلقات من سلاحه الميرى على خطيبته، أثناء استقلالها تاكسى بشارع الهرم، ما أدى إلى إصابة أحد المارة، ويدعى "فادى.م" بطلق فى ذراعه اليمنى، وآخر فى اليسرى، وثالثة فى القدم، وقيدت القضية رقم "5222 إدارى الطالبية لسنة 2014".

وفى القضية الثانية والمقيدة برقم "7692 جنح الطالبية"، لسنة 2013، وقالت "ريهام .م" خطيبة نقيب الشرطة إنها فسخت الخطوبة منذ أشهر لسوء سلوكه، وقدمت شكاوى عديدة ضده لوزارة الداخلية، فأطلق النار عليها، أثناء استقلالها تاكسى بدافع خطفها.

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مصر 365