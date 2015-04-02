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بدء جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين فى مذبحة كرداسة

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عقدت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، منذ قليل، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى، جلسة إعادة محاكمة 5 محكوم عليهم بالإعدام غيابيًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة».

اليوم السابع -4 -2015
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هيئة المحكمة

وأعرب المحامى الأصيل طارق أمام دفاع المتهم محمد أبو زيد عن استيائه من حضور المحامى المنتدب بالجلسة السابقة وترافعه عن المتهم دون الاطلاع على أوراق القضية، وطالب من هيئة المحكمة السماح له بالترافع فى جلسة اليوم.

اليوم السابع -4 -2015
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المتهمون داخل القفص

وفى السياق طلب محامى أحد المتهمين من هيئة المحكمة السماح لشهود الإثبات الموجودين خارج بوابات معهد أمناء الشرطة بالدخول لمناقشتهم.

اليوم السابع -4 -2015
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المتهمون أثناء الجلسة

كانت النيابة وجهت للمتهمين، الاشتراك فى «مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة»، خلال أغسطس 2013، والتى راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

اليوم السابع -4 -2015
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كلمة الدفاع


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