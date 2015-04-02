بدء جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين فى مذبحة كرداسة
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هيئة المحكمة
وأعرب المحامى الأصيل طارق أمام دفاع المتهم محمد أبو زيد عن استيائه من حضور المحامى المنتدب بالجلسة السابقة وترافعه عن المتهم دون الاطلاع على أوراق القضية، وطالب من هيئة المحكمة السماح له بالترافع فى جلسة اليوم.
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المتهمون داخل القفص
وفى السياق طلب محامى أحد المتهمين من هيئة المحكمة السماح لشهود الإثبات الموجودين خارج بوابات معهد أمناء الشرطة بالدخول لمناقشتهم.
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المتهمون أثناء الجلسة
كانت النيابة وجهت للمتهمين، الاشتراك فى «مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة»، خلال أغسطس 2013، والتى راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
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كلمة الدفاع
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