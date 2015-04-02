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تجديد حبس أمين شرطة سقط بـ 200 جرام هيروين فى بولاق الدكرور

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تجديد حبس أمين شرطة سقط بـ 200 جرام هيروين فى بولاق الدكرور تجديد حبس أمين شرطة سقط بـ 200 جرام هيروين فى بولاق الدكرور
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح بولاق الدكرور اليوم حبس أمين شرطة بمديرية أمن الجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، فى اتهامه بحيازة هيروين.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد يونس مدير نيابة بولاق الدكرور ان المتهم "هانى .ا" أمين شرطة القى القبض عليه بـ 200 جرام هيروين بقصد الإتجار .

وتبين من التحقيقات، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تلقت معلومات باتجار أمين شرطة فى المواد المخدرة، فانتظرت قوه خروجه من المديرية وضبطته فى شارع الملكة ببولاق الدكرور، وبحوزته 200 جرام هيروين كم اقتحم رجال مكافحة المخدرات شقته ولم تعثر على أية ممنوعات، وباحالته الى النيابة أسندت له تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، إلا أنه أنكر.
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