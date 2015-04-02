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دفاع 5 متهمين بـ"مذبحة كرداسة" يطالب بالقصاص من الجناة الحقيقيين

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دفاع 5 متهمين بـ"مذبحة كرداسة" يطالب بالقصاص من الجناة الحقيقيين دفاع 5 متهمين بـ"مذبحة كرداسة" يطالب بالقصاص من الجناة الحقيقيين
طلب دفاع 5 من المتهمين بارتكاب مذبحة كرداسة من محكمة جنايات الجيزة - المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، - البراءة لهم والقصاص من مرتكب الجريمة الشنيعة وقدم التحية للشهداء.

ودفع محامى المتهمين – المحكوم عليهم غيابيا بالإعدام - فى مرافعته بانتفاء صلة وعدم توافر الأركان المتممة للجريمة، وانتفاء صلة المتهم بالأحراز، وشيوع الاتهام، وخلو الأوراق من أى دليل وكيدية الاتهام وتلفيقه وبطلان التحريات وجديتها وعدم ثبوت التهمة بناء على تضارب أقوال شهود الإثبات وعدم معقولية وتصور الواقعة.

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