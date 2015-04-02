جمارك السلوم تحبط محاولة سائق ليبى تهريب 989ر1 مليون دولار

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك السلوم محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى تبلغ 989ر1 مليون دولار أمريكى أخفاها سائق ليبى مسافر بسيارته عن طريق جمرك السلوم، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنه 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية بهذا الخصوص.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد الصياد رئيس جمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة التهرب الجمركى بكافة أشكاله.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش إحدى السيارات الليبية رقم 3003 / 374 كانتر محملة ومصدرة تجاه ليبيا ظهرت تحركات مريبة ومضطربة على سائق السيارة يدعى سامي. س.ع وبالعرض على جهاز الأشعة أظهرت وجود أجسام معتمة فى ظهر السيارة.

وأوضح أنه تم تفتيش السيارة بدقه فتم العثور بداخلها على مليون وتسعمائة وتسعة وثمانين ألف دولار أمريكي، حيث كانت مخبأة بظهر وجسم السيارة أسفل كرسى السائق حتى يصعب اكتشافها.

>وأشار المصدر إلى أن سعيد الخولى مدير عام جمرك السلوم قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهريب جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة.