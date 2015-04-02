القبض على ربة منزل صورت سجن الترحيلات خلال زيارة زوجها الإخوانى بالمنوفية

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بالمنوفية من ضبط ربة منزل حال قيامها بتصوير مبنى سجن الترحيلات أثناء زيارة زوجها المحبوس احتياطياً على ذمة قضية الانضمام الى جماعة الإخوان الإرهابية. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية أخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد بضبط علياء "م. ر" ربة منزل حال قيامها بتصوير المبنى أثناء زيارة زوجها المحبوس احتياطياً على ذمة قضية الانضمام الى جماعة الإخوان الإرهابية، وبفحص هاتفها وجد به صور للمبنى من الخارج تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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