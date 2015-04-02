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بالصور .. مسيرة كبيرة للمدرسة المصرية بمسقط احتفالا بعودة السلطان قابوس

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بالزهور والأعلام والأغانى العمانية والمصرية، احتفلت المدرسة المصرية للغات بمسقط بعودة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.
>صورة جماعية للمسيرة- 2015-03 - اليوم السابع
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صورة جماعية للمسيرة

أقيم الحفل برعاية عدد من الضيوف العمانيين، وأبناء الجالية المصرية، تقدمهم الرائد عدى البطاشى وأشرف شاكر المستشار السياسى بالسفارة المصرية، والدكتور شعبان الأمير المستشار الثقافى.. ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المدرسة المصرية، ومدير المدرسة، وعدد من أولياء أمور طلاب المدرسة المصرية.
>المسئولين يتقدمون المسيرة الاحتفالية- 2015-03 - اليوم السابع
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المسئولين يتقدمون المسيرة الاحتفالية

وتضمن الحفل عدد من الفقرات والأغانى الوطنية العمانية والأشعار والأهازيج، واختتم الحفل بمسيرة حاشدة طافت بالشوارع المحيطة بالمدرسة وسط فرحة عارمة للحاضرين وجميع طلاب المدرسة المصرية البالغ عددهم 1250 طالبا بمشاركة شرطة عمان السلطانية التى قامت بتأمين المسيرة.
>الأطفال يحملون الأعلام- 2015-03 - اليوم السابع
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الأطفال يحملون الأعلام

وتقدم رئيس ومجلس إدارة المدرسة بالشكر لكل من ساهم فى نجاح الاحتفالية وخاصة العاملين بالمدرسة من معلمين وإداريين و طلاب .

وقوف للسلام المصرى والسلطانى- 2015-03 - اليوم السابع
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وقوف للسلام المصرى والسلطانى

فقرة لطلبة المدرسة المصرية- 2015-03 - اليوم السابع
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فقرة لطلبة المدرسة المصرية

فقرة غنائية- 2015-03 - اليوم السابع
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فقرة غنائية

صورة أمام مدخل المدرسة- 2015-03 - اليوم السابع
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صورة أمام مدخل المدرسة

الأعلام العمانية وصورة السلطان قابوس مع المسيرة - 2015-03 - اليوم السابع
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الأعلام العمانية وصورة السلطان قابوس مع المسيرة

مشاهدة فقرات الحفل- 2015-03 - اليوم السابع
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مشاهدة فقرات الحفل

عدد كبير من طلبة المدرسة يشارك بالمسيرة- 2015-03 - اليوم السابع
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عدد كبير من طلبة المدرسة يشارك بالمسيرة

أمام مدخل المدرسة المصرية- 2015-03 - اليوم السابع
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أمام مدخل المدرسة المصرية

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مصر 365