طبيب أنف وأذن يوضح أسباب التهابات الحلق

التهاب الحلق

التهابات الحلق أحد الأمراض التى يصاب بها الأشخاص، نتيجة أسباب وعوامل متعددة أهمها تغيرات الجوية.>قال الدكتور يحيى محمد النجار طبيب الأنف والأذن والحنجرة بجامعة حلون، إن التهابات الحلق عبارة عن الإصابة بالتهاب الأغشية المحيطة بالبلعوم الأنفى أو الحنجرة، نتيجة الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية.

ويستكمل د. يحيى قائلا "غالبا يتعرض الأشخاص للإصابة بالتهاب الحلق وخاصة الأطفال لأنهم أكثر عرضة من الكبار نظرا لضعف مناعتهم".

أسباب الإصابة بالتهابات الحلق

نصائح وإرشادات هامة لتجنب التهابات الحلق

>وأشار د. يحيى قائلا: أسباب إصابة الأشخاص بالتهابات الحلق كثيرة وعديدة وأهمها:>1) تعرض الأشخاص لتغيرات الجوية المفاجئة وارتداء ملابس كثيفة أو قليلة.>2) مخالطة المصابين بالتهاب الحلق مما يترتب علية الإصابة بالعدوى مثلما يحدث بالمدارس.>3) الإصابة بالالتهابات المتكررة للوزتين وعدم الحصول على رعاية طبية مناسبة.> ينصح د. يحيى الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق بضرورة الذهاب إلى الطبيب وعدم الإهمال فى تلقى العلاج، بشرط الذى يكون تحت الإشراف الطبى، كما يجب مراعاة بعض الإرشادات لتفادى الإصابة بالعدوى وأهمها:

1) عدم مخالطة الشخص المصاب منعا لانتقال العدوى بالتهاب الحلق.

>2)الإكثار من تناول المشروبات الدافئة مثل النعناع والينسون.

>3)الاهتمام بقياس درجة الحرارة وعمل كمدات الماء الفاتر، إذا تعدت درجة الحرارة 38 درجة.

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