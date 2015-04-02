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6 نصائح للتخلص من الكرش

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6 نصائح للتخلص من الكرش 6 نصائح للتخلص من الكرش

- نبذة عن الماء:


>تجيب الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، قائلة: الماء أهم العناصر الضرورية لجسم الإنسان، ولا يمكن الاستغناء عنه، كما أن نقص الماء بالجسم يعرض الإنسان للإصابة بالعديد من الأمراض الخطرة.

- الماء البارد لا يتسبب فى ظهور


>وتتابع د.علا أن تناولك للماء البارد لا يتسبب فى ظهور وبروز البطن "الكرش"، لأنها تمر داخل الجهاز الهضمى وتكتسب درجة حرارة الجسم من خلال هذه الرحلة، وأن السبب الرئيسى فى ظهور "الكرش" هو تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وعدم ممارسة الرياضة.

- نصائح للتخلص من بروز البطن "الكرش"

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الممارسات التى تساعد على التخلص من بروز البطن "الكرش"، ومنها:
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1-

بعد الاستيقاظ من النوم تناول 2 كوب من الماء على الريق.
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2-

بعد تناولك لـ2 كوب من الماء عليك تناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليه عصير ليمونة.
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3-

ممارسة الرياضة ثلاث مرات فى الأسبوع.
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4-

تناول ما لا يقل عن 2 لتر من الماء على مدار اليوم.
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5-

الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف، كالبرتقال والخس والخيار.
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6-

عليك تناول الطعام منخفض السعرات الحرارية، كاللحوم المشوية أو المسلوقة.

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مصر 365

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