أخبار عاجلة

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صاحب هدف 94 في زيمبابوي يحذر الفراعنة من ' جنون ' الجماهير

Google+ Print
صاحب هدف 94 في زيمبابوي يحذر الفراعنة من ' جنون ' الجماهير صاحب هدف 94 في زيمبابوي يحذر الفراعنة من ' جنون ' الجماهير

حذر أحمد الكأس نجم منتخب والزمالك في التسعينات الفراعنة من الأجواء الجماهيرية التي سيقابلونها في مواجهة زيمبابوي يوم الأحد في تصفيات المونديال.

وتستضيف زيمبابوي الفراعنة يوم الأحد في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

الكأس هو صاحب هدف مصر في أخر لقاء جمع بين المنتخبين في زيمبابوي في تصفيات مونديال 1994، ووقتها خسر الفراعنة 2-1.

وترتبط تصفيات 94 بحادثة "الطوبة" الشهيرة عندما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إعادة مباراة مصر وزيمبابوي بسبب قذف الجماهير المصرية لملعب استاد القاهرة بالحجارة عقب الفوز 2-1 في أخر مباريات المجموعة الثالثة للتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

لتعاد المباراة في فرنسا وتنتهي بالتعادل، ويودع الفراعنة التصفيات.

وقال الكأس لـFilGoal.com: "في مواجهة 1993 كانت الأجواء مشحونة بسبب التشجيع الجنوني من جماهير زيمبابوي، إلا أنهم لم يخرجوا عن النص".

وأوضح "المباراة كانت عصيبة بسبب الحشد الجماهيري، إلا أن البعثة لم تتعرض لأي مضايقات من الجماهير، وحامت الطائرات الهيلوكوبتر حول الملعب من أجل تأمينه".

وأضاف الكأس "درجة الحرارة المرتفعة في زيمبابوي أيضا بالتأكيد سيكون لها تأثير على اللاعبين".

إلا أن الكأس يثق في قدرة منتخب مصر على تحقيق الفوز على زيمبابوي على ملعبهم.

وقال: "فرصنا في الفوز هناك تظل كبيرة، ولكن كرة القدم لا تعترف بالحظوظ ولكن بالعطاء والجدية في الملعب".

وأتم "يجب أن يأخذ اللاعبون الأمور بجدية ويلعبون على الفوز في المباراة".

استرجع أحداث المباراة:

">">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد